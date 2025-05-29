Политолог: Киев пытается вывести Москву из себя

Ведущий эксперт Центра политических технологий, политтехнолог, социолог Алексей Рощин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал передачу украинской стороной своего варианта меморандума о прекращении огня России, а также требование изучить документ не более чем за четыре дня.

По мнению эксперта, Киев пытается спровоцировать Москву, чтобы создать впечатление, что именно Россия срывает мирные переговоры. Таким образом украинская сторона хочет избежать обвинений в нежелании договариваться, пояснил Рощин.

Помимо этого, Украина надеется, что президент США Дональд Трамп «надавит» на Россию — и Москва пойдет на уступки, добавил он.

Накануне министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена), что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня.

Он также потребовал от российской стороны передать свой документ до нового раунда переговоров. По его словам, у Москвы есть на это еще четыре дня.

Ранее в Госдуме назвали цели второго раунда переговоров по Украине.