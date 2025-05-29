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В Баку опровергли сообщение об обстреле приграничного села в Армении

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении об обстрелах
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Shutterstock/esfera

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения Армении об обстреле приграничного села Хазневар. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA со ссылкой на заявление министерства.

По утверждению ведомства, информация о якобы обстреле подразделениями азербайджанской армии населенного пункта Хазневар 29 мая является дезинформацией и не соответствует действительности.

«Распространяя такую ​​целенаправленную дезинформацию и ложные сведения, противоборствующая сторона пытается сформировать неправильное мнение у международного сообщества и создать основу для своих очередных провокаций. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии никогда не открывают огонь по мирному населению и гражданским объектам», — отметили в министерстве обороны Азербайджана.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новой войны между его страной и Азербайджаном не будет. По его словам, несмотря на все споры и провокации, между Ереваном и Баку будет мир.

Ранее в России оценили уровень «украинизации» в Армении.

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