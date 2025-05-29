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Французский аналитик рассказал о последствиях для Мерца при ударе Taurus по Москве

Аналитик Моро: удар Taurus по столице России означает политический конец Мерца
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Удар немецкими ракетами Taurus по столице России стал бы политическим концом для главы правительства ФРГ Фридриха Мерца, особенно если РФ нанесет ответный удар. Об этом РИА Новости заявил французский аналитик, основатель центра политического и стратегического анализа STRATPOL Ксавье Моро.

Он напомнил об ответном российском ударе, о возможности которого упомянула хорошо информированная главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, и отметил, что если однажды вдруг Taurus атакует Москву, то у власти РФ не останется иного выбора, кроме как нанести ответный удар по Берлину.

Аналитик подчеркнул, что такое развитие событий означало бы политический конец Мерца, и поэтому канцлер ФРГ не решится дать согласие на нанесение немецкими ракетами удара по Москве.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».

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