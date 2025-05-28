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СМИ сообщили о возможной передаче ФРГ Украине новых боевых систем

Bild: Германия может передать Украине РСЗО MARS II и очередные системы IRIS-T
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Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем. Об этом пишет газета Bild.

По данным Bild, Германия готова передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с ракетами. Уже в 2022 году пять таких систем были отправлены в страну. Правительство ФРГ также планирует выделить крупную сумму на поддержку украинской оборонной промышленности. Средства пойдут на разработку крылатых ракет с дальностью до 2500 км.

Объекты оборонной промышленности Украины становятся мишенями для российских войск. В связи с этим Германия обсуждает возможность передачи Киеву новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Однако, если решение будет положительным, поставки начнутся не раньше конца 2020-х годов, отмечает газета.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, уговорить Мерца отказаться от поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus может только президент США Дональд Трамп. В немецком правительстве по вопросу снабжения Украины дальнобойным оружием нет согласия – против выступают социал-демократы, а христианские демократы поддерживают инициативу, напомнил Рар. По его мнению, многое будет зависеть от способности канцлера подчинить себе противников этой идеи.

26 мая канцлер ФРГ во время интервью заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. В Кремле подчеркнули, что если решение о снятии ограничений на дальнобойное оружие действительно было принято Европой, то оно чрезвычайно опасно и способствует дополнительной конфронтации. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобными заявлениями создается «стратегическая неопределенность» для России, которая станет бременем для Европы.

Ранее в Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы.

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