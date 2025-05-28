Нарышкин рассказал о возможной встрече с главой ЦРУ

Глава СВР Нарышкин заявил о возможной встрече с директором ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что может встретиться с главой Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

«Встретимся, конечно», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава СВР уточнил, что пока встреча с директором ЦРУ не состоялась.

В апреле Нарышкин сообщал, что 11 марта он провел телефонный разговор с главой Центра разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом. Во время беседы стороны договорились о регулярных контактах между СВР и ЦРУ, чтобы снизить конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами и обеспечить международную стабильность и безопасность.

Позднее Нарышкин заявил, что может встретиться с Рэтклиффом.

Ранее Нарышкин заявил, что Москва заранее узнала о первом испытании атомной бомбы США.