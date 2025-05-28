На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молдавии раскритиковали решение о закрытии Русского дома в Кишиневе

Блок «Победа»: закрытие Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан
close
Михай Карауш/РИА Новости

Решение властей Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики. Об этом говорится в заявлении молдавского оппозиционного блока «Победа», передает ТАСС.

«Блок «Победа» осуждает решение парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, одобрившей выход из соглашения о культурном сотрудничестве с Россией», — говорится в заявлении.

Блок «Победа» утверждает, что решение было принято с учетом интересов Брюсселя.

До этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

В марте молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть на базе политического блока «Победа» аналог Русского дома в Кишиневе.

Ранее стало известно, что в Молдавии хотят расторгнуть соглашение о Русском доме в Кишиневе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами