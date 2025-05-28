Блок «Победа»: закрытие Русского дома в Кишиневе не отвечает интересам граждан

Решение властей Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе не отвечает интересам граждан республики. Об этом говорится в заявлении молдавского оппозиционного блока «Победа», передает ТАСС.

«Блок «Победа» осуждает решение парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции, одобрившей выход из соглашения о культурном сотрудничестве с Россией», — говорится в заявлении.

Блок «Победа» утверждает, что решение было принято с учетом интересов Брюсселя.

До этого российское посольство в Кишиневе осудило решение молдавских властей о закрытии Русского дома, назвав его поспешным и противоречащим двусторонним соглашениям.

В марте молдавский оппозиционер Илан Шор пообещал открыть на базе политического блока «Победа» аналог Русского дома в Кишиневе.

Ранее стало известно, что в Молдавии хотят расторгнуть соглашение о Русском доме в Кишиневе.