Лавров заявил, что усиление контингентов НАТО вдоль границы вызывает тревогу

Российская сторона с тревогой наблюдает за наращиванием контингентов НАТО вдоль линии соприкосновения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности, его слова приводит РИА Новости.

«Она удлинилась после приема в альянс некогда нейтральных Швеции и Финляндии. Непонятно, чем они были недовольны своей жизнью в нейтральном статусе», — сказал он.

Также Лавров заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий Российской Федерации для разрешения конфликта в республике. Он напомнил, что такой статус Украины был торжественно провозглашен в декларации о независимости этой страны, принятой в 1991 году. Именно это сделало возможным признание Украины в качестве независимого государства Россией и другими странами, подчеркнул Лавров.

Ранее бывший советник Пентагона назвал расширение НАТО причиной спецоперации России на Украине.