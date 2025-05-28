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Политика

Почти 300 беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1190-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1190-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь над 13 регионами России уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. В Подмосковье сбили 42 дрона, в Чехове повреждены три жилых дома. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Росавиация накладывала ограничения на работу московских аэропортов, но они уже сняты. В Брянской области две многоэтажки получили повреждения в результате атаки БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:36

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог призвал российские власти прекратить обстрелы и предоставить Украине свой меморандум для завершения конфликта:

«Разжигание страхов перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения меморандума РФ (перечня условий), который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь сейчас».

09:33

Швеция с 2022 года выделила Украине $9,5 млрд, из них $8,2 млрд — на серьезные вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

09:31

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлением об ударах дальнобойным оружие по территории России в очередной раз подтвердил, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

09:10

Что известно о массированной атаке БПЛА на российские регионы:

— в Подмосковье ликвидировали 42 БПЛА, пострадавших нет. В Чехове повреждены три жилых дома, их жителям окажут помощь, обозначил губернатор Андрей Воробьев;

— в Брянской области уничтожили 83 БПЛА, пострадавших нет, территорию обследуют, рассказал губернатор Александр Богомаз;

— в Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал местный житель. В двух квартирах и трех автомобилях повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;

— в Воронежской области ликвидировали не менее пяти БПЛА, обозначил губернатор Александр Гусев;

— в Калужской области уничтожили 15 БПЛА. Пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;

— над Курской областью уничтожили 10 БПЛА, рассказали в местном оперштабе;

— над Орловской областью ликвидировали 23 БПЛА, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков;

— в Рязанской области также нет пострадавших и повреждений, обозначил губернатор Павел Малков;

— в Смоленской области ликвидировали 11 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин;

— в Тверской области сбили два БПЛА, негативных последствий нет, рассказали местные власти;

— в Тульской области уничтожили 25 БПЛА, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Дмитрий Миляев.

08:59

Во Владимирской области пострадавших и разрушений после атаки беспилотников нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.

08:42

⚡️В Минобороны сообщили, что с вечера 27 мая по утро 28 мая средства ПВО ликвидировали 296 БПЛА над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

08:39

08:34

Аэропорты Владимира, Иванова, Калуги, Ярославля и Москвы работают без ограничений, их сняли — Росавиация

08:24

По данным Politico, президент США Дональд Трамп не решил, введет ли он новые санкции против РФ.

08:18

⚡️Ночью ликвидировали 33 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, рассказал мэр Сергей Собянин.

08:07

В Брянске две многоэтажки получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:00 27 мая по 00:00 28 мая средства ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников: 59 над Брянской областью, 19 над Белгородской, 13 над Тульской, 10 над Курской, восемь над Орловской, три над Калужской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1180-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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