Почти 300 беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1190-й

09:10

Что известно о массированной атаке БПЛА на российские регионы:

— в Подмосковье ликвидировали 42 БПЛА, пострадавших нет. В Чехове повреждены три жилых дома, их жителям окажут помощь, обозначил губернатор Андрей Воробьев;

— в Брянской области уничтожили 83 БПЛА, пострадавших нет, территорию обследуют, рассказал губернатор Александр Богомаз;

— в Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал местный житель. В двух квартирах и трех автомобилях повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;

— в Воронежской области ликвидировали не менее пяти БПЛА, обозначил губернатор Александр Гусев;

— в Калужской области уничтожили 15 БПЛА. Пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;

— над Курской областью уничтожили 10 БПЛА, рассказали в местном оперштабе;

— над Орловской областью ликвидировали 23 БПЛА, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков;

— в Рязанской области также нет пострадавших и повреждений, обозначил губернатор Павел Малков;

— в Смоленской области ликвидировали 11 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин;

— в Тверской области сбили два БПЛА, негативных последствий нет, рассказали местные власти;

— в Тульской области уничтожили 25 БПЛА, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Дмитрий Миляев.