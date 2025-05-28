Почти 300 беспилотников сбили над Россией. Военная операция, день 1190-й

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог призвал российские власти прекратить обстрелы и предоставить Украине свой меморандум для завершения конфликта:
«Разжигание страхов перед третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, неподобающий мировой державе. Президент Трамп работает над тем, чтобы остановить эту войну и положить конец убийствам. Мы ждем получения меморандума РФ (перечня условий), который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь сейчас».
Швеция с 2022 года выделила Украине $9,5 млрд, из них $8,2 млрд — на серьезные вооружения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявлением об ударах дальнобойным оружие по территории России в очередной раз подтвердил, что вместе с НАТО будет осуществлять террор, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Что известно о массированной атаке БПЛА на российские регионы:
— в Подмосковье ликвидировали 42 БПЛА, пострадавших нет. В Чехове повреждены три жилых дома, их жителям окажут помощь, обозначил губернатор Андрей Воробьев;
— в Брянской области уничтожили 83 БПЛА, пострадавших нет, территорию обследуют, рассказал губернатор Александр Богомаз;
— в Шебекино Белгородской области дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома, пострадал местный житель. В двух квартирах и трех автомобилях повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков;
— в Воронежской области ликвидировали не менее пяти БПЛА, обозначил губернатор Александр Гусев;
— в Калужской области уничтожили 15 БПЛА. Пострадавших и значительных повреждений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша;
— над Курской областью уничтожили 10 БПЛА, рассказали в местном оперштабе;
— над Орловской областью ликвидировали 23 БПЛА, повреждений и пострадавших нет, заявил губернатор Андрей Клычков;
— в Рязанской области также нет пострадавших и повреждений, обозначил губернатор Павел Малков;
— в Смоленской области ликвидировали 11 БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин;
— в Тверской области сбили два БПЛА, негативных последствий нет, рассказали местные власти;
— в Тульской области уничтожили 25 БПЛА, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор Дмитрий Миляев.
Во Владимирской области пострадавших и разрушений после атаки беспилотников нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.
⚡️В Минобороны сообщили, что с вечера 27 мая по утро 28 мая средства ПВО ликвидировали 296 БПЛА над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Аэропорты Владимира, Иванова, Калуги, Ярославля и Москвы работают без ограничений, их сняли — Росавиация
По данным Politico, президент США Дональд Трамп не решил, введет ли он новые санкции против РФ.
В Брянске две многоэтажки получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
⚡️В Минобороны сообщили, что с 21:00 27 мая по 00:00 28 мая средства ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников: 59 над Брянской областью, 19 над Белгородской, 13 над Тульской, 10 над Курской, восемь над Орловской, три над Калужской.