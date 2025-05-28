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Зеленский поставил цель бить беспилотниками по России до 500 раз в день

Bloomberg: Зеленский хочет бить по России дронами до 500 раз в день
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Inna Varenytsia/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский требует увеличить количество «операций с использованием беспилотников» против России до 500. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Зеленский подчеркнул необходимость увеличения арсенала украинских военных беспилотников до 1000 единиц и увеличения количества операций с использованием беспилотников против России со 100 в день до 300–500», — говорится в сообщении издания.

За ночь на 28 мая над 13 регионами России уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотников. В Подмосковье сбили 42 дрона, в Чехове повреждены три жилых дома. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 33 БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов, но они уже сняты. В Брянской области две многоэтажки получили повреждения в результате атаки БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сообщалось, что Трамп может начать новую фазу «агрессии против России».

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