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Посольство России направило в МИД Германии ноту протеста в связи с осквернением венков

Посольство РФ направило в МИД ФРГ ноту протеста в связи с вандализмом в Дахау
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Reuters

Российское посольство в Берлине направило ноту протеста в министерство иностранных дел Германии в связи с осквернением венков с флагами России и Белоруссии на мемориале бойцам Красной армии на бывшем полигоне СС в Хебертсхаузене, который был частью концлагеря Дахау. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что рассматривают действия администрации мемориального комплекса по осквернению венков как неприемлемые, наносящие ущерб процессу примирения народов России и Германии.

В посольстве выразили надежду на то, что действиям администрации комплекса будет дана достойная правовая, политическая и морально-нравственная оценка. Сообщается также, что генеральное консульство Российской Федерации в Бонне (город на западе ФРГ) подало в немецкие правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела в связи с произошедшим.

9 мая посольство России в Германии сообщило, что неизвестные лица срезали российские и белорусские ленты с венков в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау.

Ранее Германия ввела запрет на демонстрацию российской символики и атрибутов, связанных с Днем Победы, на советских воинских мемориалах.

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