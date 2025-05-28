Один из районов Татарстана возглавит Дамир Фаттахов

Бугульминский район Татарстана возглавил 45-летний Дамир Фаттахов. Об этом сообщил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает «БИЗНЕС Online».

Депутаты проголосовали за назначение Фаттахова исполняющим обязанности главы исполкома Бугульминского района. После избрания в совет муниципалитета Фаттахов сможет претендовать на должность главы. Фаттахов сменил на посту Линара Закирова, покинувшего должность в конце апреля этого года.

В 2001-м он Фаттахов окончил Казанский юридический институт МВД России. В 2011-м – Московскую школу управления «Сколково», в 2013 году – Казанский федеральный университет по специальности «Финансы и кредит».

С 1997 по 2006-й Фаттахов служил в органах внутренних дел республики. В 2005-2006 годах был депутатом Казгордумы. С 2006 по 2009 год возглавлял комитет по делам детей и молодежи исполкома Казани. Далее стал главой администрации Кировского района столицы Татарстана, в 2010-м – Кировского и Московского районов.

С 2016 по 2018 год был первым замруководителя исполкома Казани. В 2018-2021 годах возглавлял министерство по делам молодежи Татарстана. После был заместителем руководителя Росмолодежи.

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