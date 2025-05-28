Трампа поставили перед выбором: или помочь Украине, или сыграть на руку России

Перед президентом США Дональдом Трампом стоит выбор: либо предоставить Киеву помощь в сфере безопасности, либо отказаться от такого шаг, сыграв тем самым на руку России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Перед нынешней администрацией стоит выбор: разрешить дополнительную помощь в сфере безопасности для Украины… Или выбрать другой курс, который заключается в том, чтобы позволить США свернуть помощь в сфере безопасности, что поставит Украину в невыгодное положение, сыграет на руку России», — приводит газета слова бывшего директора по Украине в Совете национальной безопасности президента Джо Байдена.

В том же материале издания говорилось, что одобренные еще при Байдене транши военной помощи Киеву закончатся в ближайшие месяцы, президент Дональд Трамп ничего не обещал Украине по вопросу о продлении помощи.

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