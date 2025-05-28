Вице-премьер Грузии покинул свой пост

Вице-премьер Грузии, глава МВД Вахтанг Гомелаури ушел в отставку. Об этом сообщает ведомство.

«Я хотел бы сообщить общественности, что я принял решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел Грузии. Мне было нелегко принять это решение. С 2011 года я являюсь участником борьбы, которую возглавлял г-н Бидзина Иванишвили и которая привела к преобразующим изменениям в нашей стране», — приводит его слова ведомство.

Политик выразил готовность «встать на сторону государства и правящей команды в любое время, если возникнет такая необходимость».

Он сообщил, что более 10 лет занимал должности министра внутренних дел Грузии, начальника Службы государственной безопасности и вице-премьер-министра. По его словам, сегодня, «когда ситуация в стране спокойная», Гомелаури попросил команду уйти в отставку, что позволит «больше времени уделять семье — жене, детям и недавно появившемуся внуку».

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

Ранее в Грузии испугались экономических последствий после осквернения флага России.