Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на военные поставки для Киева являются бесполезными, они показывают России слабость Европы. Об этом на своей странице в соцсети X заявил депутат парламента ФРГ от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

«Такие заявления в целом бесполезны, поскольку они наглядно демонстрируют слабость Европы для России», — подчеркнул он.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

Ранее немецкий политик объяснил, почему власти ФРГ засекретили поставки Taurus Киеву.