Захарова влюбилась в Дагестан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале поблагодарила Дагестан за «незабываемый прием».

Она сообщила, что иностранные журналисты, которые сопровождали ее во время визита в республику, остались в восторге.

«Мы все влюбились в эти места, в людей и их особое отношение к своей земле и культуре», — отметила дипломат.

Накануне Захарова прибыла в Махачкалу, где провела выездной брифинг по актуальным вопросам внешней политики России. В своем первом посте по этому поводу она сравнила реакцию оппозиционных ресурсов Дагестана на свой приезд с «детским стишком» «Где это видано, где это слыхано» (строчка из стихотворения советского писателя Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел». — «Газета.Ru»).

По словам дипломата, она «с неподдельным интересом» узнала от них, что после ее приезда заблокированный Telegram стал работать без VPN, а после отъезда — «перезаблокировался снова». Представитель МИД отметила, что у нее «все работало не очень», и упомянула, что еще не покинула территорию республики.

На предложение оппозиционных ресурсов «попросить власти заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры» ради высоких технологий дипломат ответила, что была бы рада «самозаточиться», поскольку Дагестан ей понравился, но у нее много дел. Представитель МИД опровергла данные о том, что ее визит планировался за полгода-год, и сообщила, что он был согласован на прошлой неделе.

Ранее Захарова пошутила о «руке Кремля», комментируя пощечину Макрону.