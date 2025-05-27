На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Опция самозаточения в башне реальна»: Захарова — о реакции на свой визит в Махачкалу

Захарова сравнила реакцию оппозиции Дагестана на свой визит в Махачкалу со стишком
close
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале сравнила реакцию оппозиционных ресурсов Дагестана на свой визит в Махачкалу с «детским стишком».

По словам дипломата, она «с неподдельным интересом» узнала от них, что после ее приезда заблокированный Telegram стал работать без VPN, а после отъезда — «перезаблокировался снова». Представитель МИД отметила, что у нее «все работало не очень», и упомянула, что еще не покинула территорию республики.

На предложение оппозиционных ресурсов «попросить власти заточить Захарову в башне Семи братьев и одной сестры» ради высоких технологий дипломат ответила, что была бы рада «самозаточиться», поскольку Дагестан ей понравился, но у нее много дел. Представитель МИД опровергла данные о том, что ее визит планировался за полгода-год, и сообщила, что он был согласован на прошлой неделе.

«Немного напоминает детский стишок «Где это видано, где это слыхано (строчка из стихотворения советского писателя Самуила Маршака «Мельник, мальчик и осел». — «Газета.Ru»)», — написала Захарова.

Она добавила, что во время двух дней в Дагестане была окружена заботой и вниманием, а власти и жители региона влюбили ее и коллег-журналистов в республику.

«Так что опция самозаточения в башне более, чем реальна — главное, чтобы вы не пожалели», — заключила дипломат.

Накануне она прибыла в Махачкалу, где провела выездной брифинг по актуальным вопросам внешней политики России.

Ранее Захарова пошутила о «руке Кремля», комментируя пощечину Макрону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами