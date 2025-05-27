Делегация США на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО холодно встретила украинских дипломатов. Об этом рассказал руководитель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Акценты этой сессии пытались сместить с актуальных проблем конфликта в центре Европы на исторические события 30-летней давности — подписание Дейтонских соглашений», — пожаловался Чернев.

Дейтонские соглашения были подписаны в 1995 году. Они положили конец открытому конфликту в Боснии и Герцеговине и закрепили ее федеративное устройство, а также особую роль Верховного представителя по Боснии и Герцеговине, который имеет право выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти Боснии и Герцеговины, снимать с должности любое должностное лицо в стране и запрещать любому лицу участие в выборах и занятие любой «выборной или назначаемой общественной должности, равно как и должности в политических партиях».

Также украинский дипломат посетовал на то, что встреча с американской делегацией прошла «не так тепло, как всегда».

До этого Kyiv Post писало, что президент США Дональд Трамп может снять действующие ограничения на ведение военных действий для Киева.

Ранее Песков оценил подход США к урегулированию на Украине.