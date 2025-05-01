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Прилепин заявил о необходимости отнять Черное море у Украины

Прилепин: России нужно отнять Черное море у Украины для победы в конфликте
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Григорий Сысоев/РИА Новости

России необходимо отнять Черное море у Украины, чтобы одержать победу в конфликте. Об этом заявил писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин в интервью aif.ru.

«Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. Даже если у нее будет армия и она продолжит путь на вступление в НАТО и Евросоюз, то Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — сказал писатель.

Прилепин добавил, что в настоящее время подобная идея представляет собой «фантастический сценарий». При этом, по словам публициста, Россия может потерять Приднестровье, Гагаузию и Молдавию, если «не захватит Одессу».

В этом же интервью Прилепин заявил, что Россия и США в ходе переговоров договариваются не об урегулировании на Украине, а о разделе мира. Писатель указал, что для Вашингтона будет лучше, если Москва будет обладать меньшими территориями, меньшим количеством торговых путей и возможностей.

Ранее в Кремле напомнили Лондону и Киеву, что Черное море является внутренним морем России.

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