Песков назвал хрупким процесс урегулирования конфликта на Украине

Песков: мирный процесс по Украине хрупок, а заявления Мерца идут с ним вразрез

Диалог об урегулировании украинского конфликта только начался и находится в хрупком состоянии, а заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца идут с ним вразрез, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Конечно, это все самым решительным образом диссонирует с мирными усилиями, с начинающимся и еще находящимся в совсем хрупком состоянии мирным процессом», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя высказывания Мерца.

26 мая глава немецкого правительства заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Киев может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

Ранее Лавров оценил слова Мерца о разрешении для Украины наносить удары вглубь России.