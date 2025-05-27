Зеленский во время визита в Германию обсудит оружие из «списка желаний»

NYT: во время визита в Германию Зеленский обсудит с Мерцем передачу ракет Taurus

Во время предстоящего визита в Германию Владимир Зеленский, скорее всего, будет обсуждать с федеральным канцлером Фридрихом Мерцем передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Главной темой обсуждения, скорее всего, станет военная помощь в целом и, в частности, крылатая ракета Taurus — система, совместно разработанная Германией и Швецией», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что соответствующее оружие давно находится в «списке желаний» президента Украины.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого журнал Der Spiegel писал, что Владимир Зеленский в среду посетит Берлин и встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По его данным, Мерц хочет обсудить с Зеленским возможные шаги по дальнейшим техническим переговорам между Украиной и Россией.

Кроме того, канцлер хочет рассказать о планах Евросоюза принять новый пакет антироссийских санкций. Он якобы должен усилить давление на Москву, чтобы заставить ее пойти на серьезные переговоры.

Ранее журналист усомнился, что передача Украине Taurus повлияет на ход СВО.