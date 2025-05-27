Додик: РФ вовремя распознала опасность со стороны Запада и оправданно начала СВО

РФ вовремя оценила риски и распознала опасность со стороны Запада, который желает завладеть российскими ресурсами и разрушить страну. Об этом заявил ТАСС президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Додик отметил, что страны Запада с самого начала были включены в текущее столкновение и инсценировали конфликт, который сейчас развивается на Украине.

Москва вовремя распознала эту опасность, подчеркнул он, и оправданно начала специальную военную операцию (СВО), чтобы помешать планам западных стран разрушить Россию.

«Так как он (Запад. — «Газета.Ru») хотел завладеть ресурсами России, и не только территориальными», — заявил Додик.

До этого президент Республики Сербской рассказал о желании Европы разделить РФ на части. Украину в этом большом плане политик назвал лишь плацдармом.

Ранее Захарова назвала условие для начала диалога с США по стратегической стабильности.