В Госдуме объяснили увеличение числа ударов ВСУ по территории России

Участившиеся атаки ВСУ на территорию России связаны с попытками Киева сорвать переговорный процесс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очень плохо влияет на переговорный процесс. Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — напомнил парламентарий.

По мнению Чепы, Украина ударами по территории России пытается сорвать переговоры об урегулировании конфликта и спровоцировать ВС РФ на ответные действия. Он также заметил, что если не отвечать на подобные провокации, то они будут расти.

До этого минобороны РФ сообщило, что с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности к немедленному прекращению огня.