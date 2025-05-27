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В Госдуме объяснили увеличение числа ударов ВСУ по территории России

Депутат Чепа обвинил Украину в попытке сорвать переговоры атаками по России
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Участившиеся атаки ВСУ на территорию России связаны с попытками Киева сорвать переговорный процесс. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это очень плохо влияет на переговорный процесс. Мы помним, что все инициативы по прекращению огня в Пасху, ко Дню Победы, украинская сторона всячески нарушала эти договоренности», — напомнил парламентарий.

По мнению Чепы, Украина ударами по территории России пытается сорвать переговоры об урегулировании конфликта и спровоцировать ВС РФ на ответные действия. Он также заметил, что если не отвечать на подобные провокации, то они будут расти.

До этого минобороны РФ сообщило, что с 20 мая украинские войска кратно увеличили количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России.

Ранее глава МИД Украины заявил о готовности к немедленному прекращению огня.

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