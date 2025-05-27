Рябков заявил, что диалог РФ с США не будет вестись в ущерб союзникам

Рябков: развитие диалога с США не будет вестись в ущерб союзникам России

Развитие диалога с Соединенными Штатами не будет осуществляться в ущерб стратегическим отношениям России с союзниками. Об этом в интервью kp.ru заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, восстановление отношений с американской стороной сложно и требует поиска баланса интересов. Рябков отметил, что лишь время покажет, насколько реальные шаги действующей администрации США будут соответствовать ее декларациям.

«При этом хочу особо подчеркнуть, что развитие диалога с США не может и не будет осуществляться в ущерб нашим стратегическим отношениям с партнерами по БРИКС и другими дружественными государствами», — заявил он.

В ходе этого же интервью Рябков заявил, что в отношениях российской и американской сторон на данный момент «действительно наметились позитивные изменения». Он добавил, что об этом позволяют говорить состоявшиеся двусторонние контакты на высшем и экспертном уровнях.

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