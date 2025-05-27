Россия получила ноту протеста от Польши в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подтвердила, что Польша передала российской стороне ноту протеста из-за демонтажа барельефов.

«Все эти якобы протесты выглядят цинично и лицемерно», — сказала Захарова.

Она объяснила, что поляки многие годы уничтожают памятники советским воинам, «делают это со злым умыслом».

В июле 2020 года в Польше неизвестные похитили памятник Рокоссовскому с муниципального кладбища. Позже обезглавленный бюст был найден на окраине города в поле. Сообщалось об обнаружении утерянных фрагментов, включая голову, однако их состояние было неизвестно. Спустя пять лет для поврежденного памятника была изготовлена новая голова.

Ранее на Украине подростки повредили памятник русскому биологу Ивану Мичурину.