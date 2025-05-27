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Шойгу назвал важнейшее направление сотрудничества России и Китая

Шойгу: взаимодействие спецслужб — важное направление сотрудничества РФ и Китая
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Алексей Никольский/РИА Новости

Одним из важнейших направлений сотрудничества России и Китая является углубление взаимодействия спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время консультаций с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, передает ТАСС.

«Рассматриваем задачу углубления сотрудничества спецслужб, правоохранительных и надзорных органов в качестве одного из важнейших элементов реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне», — заявил он.

До этого директор Института стран Азии и Африки Алексей Маслов заявил, что России и КНР нужно перейти с торгового сотрудничества на инвестиционное и технологическое. По словам востоковеда, самыми успешными отраслями для сотрудничества стран являются автомобилестроение и космос.

Маслов объяснил, что за последнее время в стране был замечен активный рост продаж китайских автомобилей, однако количество совместных с КНР заводов или китайских предприятий на территории страны не наблюдалось.

Ранее Шойгу рассказал об изменениях в жизни за последние годы.

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