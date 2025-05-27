Россия обвинила Норвегию в попытке втянуть архипелаг Шпицберген в планы НАТО

Норвегия втягивает архипелаг Шпицберген в орбиту военно-политического планирования НАТО, что противоречит международным обязательствам североевропейской страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, с 12 по 14 мая на архипелаге находилась делегация Парламентской ассамблеи НАТО — порядка 40 представителей из 20 стран — членов блока. 20 мая норвежский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon совершил посадку в аэропорту Лонгйир на Шпицбергене, который предназначен исключительно для гражданских самолетов.

Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает этот шаг как противоречащий духу и букве Договора о Шпицбергене 1920 года. Согласно этому документу, Норвегия обязана не создавать и не допускать создание инфраструктуры, которая может быть использована в военных целях.

Представитель МИД также высказала мнение, что действия Норвегии, предпринимаемые под предлогом обеспечения безопасности, на самом деле лишь способствуют росту напряженности в высоких широтах.

Ранее Захарова рассказала о подготовке Финляндии к «неведомой войне».