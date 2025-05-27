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В Европе стали называть «мертвым» план по вводу войск на Украину

FT: план Европы отправить войска на Украину начали называть мертвым
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РИА Новости

В Европе стали считать план так называемой «коалиции желающих» ввести войска на Украину «мертвым». Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Один европейский чиновник заявил, что план ввода войск (на Украину. – прим. ред.) «мертв», поскольку он был «нелеп без помощи Трампа, а он не желает ее предоставлять»», — говорится в сообщении издания.

При этом, пишет FT, неназванный французский дипломат возразил, что сообщения о несостоятельности этого предложения были «не только сильно преувеличены», но и «абсолютно не соответствуют действительности».

До этого глава минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что отправка немецких войск на Украину возможна лишь в рамках международного мандата.

По словам главы минобороны Германии, также для отправки войск на Украину будет необходимо разрешение парламента.

Ранее президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной.

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