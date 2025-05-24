Министр обороны Германии назвал условие отправки немецких войск на Украину

Отправка немецких войск на Украину возможна лишь в рамках международного мандата. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава МО ФРГ Борис Писториус.

«Это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН», — подчеркнул он.

По словам главы минобороны Германии, также для отправки войск на Украину будет необходимо разрешение парламента.

В конце апреля газета The Times писала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной.