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Министр обороны Германии назвал условие отправки немецких войск на Украину

Писториус: для отправки немецких войск на Украину нужен международный мандат
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Mindaugas Kulbis/AP

Отправка немецких войск на Украину возможна лишь в рамках международного мандата. Об этом газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава МО ФРГ Борис Писториус.

«Это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН», — подчеркнул он.

По словам главы минобороны Германии, также для отправки войск на Украину будет необходимо разрешение парламента.

В конце апреля газета The Times писала, что входящим в «коалицию желающих» европейским странам будет непросто собрать даже 25 тыс. военнослужащих для отправки на Украину. В том числе из-за того, что Великобритания и Франция склоняются к варианту с отправкой инструкторов и учебных подразделений на запад Украины, а не к полноценному развертыванию сухопутного контингента на территории государства.

Ранее президент Румынии счел отправку войск на Украину неуместной.

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