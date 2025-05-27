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В МИД сообщили об увеличении Киевом числа БПЛА для ударов по России

Посол Мирошник: ВСУ увеличили число ударов БПЛА самолетного типа
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Inna Varenytsia/Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прошлой неделе существенно увеличили число беспилотников самолетного типа, которые используются для атак гражданских объектов РФ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем еженедельном докладе, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти удары наносятся на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

Мирошник рассказал, что только за двое суток 21 и 22 мая над российскими регионами силы противовоздушной обороны сбили 485 вражеских беспилотников различных типов. 63 из них были уничтожены над Московской областью, отметил посол.

26 мая в сети было опубликовано видео с беспилотником ВСУ самолетного типа, который пролетал над городом Бронницы в Московской области. Ролик сняли местные жители.

В этот день над Бронницами был замечен еще один украинский БПЛА. Его сбили средства противовоздушной обороны.

Ранее появилось видео с места падения обломков беспилотника около детсада в Домодедове.

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Атаки БПЛА на Россию
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