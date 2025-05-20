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В Раде заявили, что в Польше растет поддержка политиков с антиукраинскими взглядами

Депутат Рады Княжицкий: в Польше растет поддержка антиукраинских кандидатов
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Global Look Press

Политики с антиукраинскими взглядами получили значительное число голосов на президентских выборах в Польше. Об этом депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил польскому порталу Polsatnews.

Парламентарий отметил, что в Польше существенно возросла поддержка групп, которые желают нормализовать дипломатические отношения с Россией, что может отрицательно сказаться на отношениях с Украиной.

По словам Княжицкого, больше всего его испугали полученные на президентских выборах крайне антиукраински настроенным и растоптавшем украинский флаг Гжегожем Брауном 6% голосов. Он и устраивавший акции против Украины Славомир Менцен вместе набрали свыше 20%.

Княжицкий подчеркнул, что в целом число правых в Польше растет.

На состоявшихся 18 мая выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Ранее в США заметили изменение отношения к украинцам в Польше.

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