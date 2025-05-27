Заявления на Западе о слабости России противоречат положению дел на фронте на Украине. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«С одной стороны нам говорят, что Россия уже выдохлась и почти проиграла, а затем они говорят, что через два года она сможет напасть на НАТО», — подчеркнул он.

Американский военный отметил, что подобного рода заявления о якобы «слабости России» противоречат реальному положению дел.

Европа и Украина совместно не смогут ничего противопоставить ВС РФ, считает Дэвис. Кроме того, по его словам, даже с «полной поддержкой» со стороны Штатов это было бы невозможно.

До этого премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выступил с утверждением о том, что Россия якобы может напасть на страны Северной Европы через несколько лет, и призвал готовиться к такому развитию событий.

Политик также заявил, что не «хочет запугивать людей», но призвал не исключать такого сценария. Он считает, что Нидерланды с другими европейскими союзниками должны серьезно работать над тем, чтобы предотвратить «нападение».

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.