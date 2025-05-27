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Эксперт назвал две критические ошибки Запада в конфликте с Россией

Экономист Вольф: Запад просчитался по двум фронтам в отношении России
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Запад просчитался по двум ключевым моментам в конфликте с Россией. Об этом заявил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф на YouTube.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций <…> Просто просчитались по двум фронтам», — заявил эксперт.

Экономист отметил, что в результате ошибки на Западе проиграли, но не готовы признать свои просчеты. Вольф также сказал, что во время вооруженных конфликтов очень большую роль играет неопределенность.

Среди прочего профессор выразил мнение, что из-за излишней самоуверенности коллективный Запад допустил критические ошибки.

До этого военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал планы Европейского союза создать межправительственный оборонный фонд. По его мнению, шансы на открытое противостояние России и ЕС постепенно растут.

Эксперт напомнил, что РФ располагает таким оружием, как гиперзвуковой комплекс «Орешник», которым можно «погасить казус белли, если станет совсем горячо».

Ранее в США описали четыре сценария окончания конфликта на Украине.

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