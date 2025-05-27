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Депутат Госдумы рассказала об изменениях в работе аптек с июня

Депутат Дрожжина: с 1 июня аптеки станут частью системы здравоохранения
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российские аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Она отметила, что теперь фармацевты смогут получать льготы и преференции, положенные работникам в этой сфере.

«Фармацевты — это полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Это решение открывает возможности: повышение престижа профессии, льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — указала Дрожжина.

Она подчеркнула, что предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных мер поддержки в регионах.

Парламентарий добавила, что для россиян введение новшества ничего не изменит: цены на важнейшие лекарства так и будут находиться под государственным контролем.

«Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность», — подытожила депутат.

До этого в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru рассказали, что средняя предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в России в январе — апреле 2025 года составила 68,1 тыс. руб. Это на 6,5 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее эксперт рассказала, кто зарабатывает свыше 300 тысяч рублей в месяц.

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