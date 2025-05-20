Стало известно, сколько зарабатывают фармацевты

HeadHunter: средняя зарплата фармацевта в РФ составила 68 тыс. руб. в 2025 году

Средняя предлагаемая зарплата фармацевтов-провизоров в России в январе — апреле 2025 года составила 68,1 тыс. рублей. Это на 6,5 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Больше всего таким специалистам готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе (98,5 тыс. рублей), в Москве (91,3 тыс. рублей), в Московской области (87 тыс. рублей), в Мурманской области (85 тыс. рублей), в Хабаровском крае (80 тыс. рублей) и в Санкт-Петербурге (71,3 тыс. рублей).

За первые четыре месяца 2025 года в России было открыто 17,2 тыс. вакансий для фармацевтов-провизоров.

По данным совместного исследования СберАналитики и «Работы.ру», средняя зарплата россиян достигла нового рекорда, превысив 91 тыс. рублей в январе — марте 2025 года (+15,5% за год). Быстрее всего увеличиваются зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет. Аналитики уверены, что при сохранении текущих темпов роста показатель к концу года приблизится к 100 тыс. рублей.

19 мая в России отмечали День фармацевта.

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