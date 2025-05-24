Словацкая партия потребует от Украины компенсации за оказанную страной помощь

Словацкая национальная партия, входящая в состав правительственной коалиции республики, потребует от Украины компенсацию за оказанную помощь. Об этом сообщает TASR.

Кроме того, лидеры партии призывают премьер-министра Словакии Роберта Фицо на ближайшем заседании ЕС поднять вопрос о доступе страны к полезным ископаемым Украины по образцу США.

«Помощь ЕС приближается по своему объему к помощи [оказанной Украине] США. Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, чем она могла заплатить», — заявила председатель партии Зузана Шкопцова.

Вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар заявил, что правительство Словакии не станет поддерживать поставки оружия и отправку войск на территорию Украины.

В конце апреля премьер-министр Словакии заявил, что Братислава и Будапешт выступают за немедленное прекращение российско-украинского конфликта.

Ранее Фицо заявил о желании Запада продолжать украинский конфликт.