На форуме в Вильнюсе захотели лишить РФ золотовалютного фонда и судить всех журналистов

В Вильнюсе с 9 по 11 мая состоялся форум так называемой российской оппозиции под предводительством Юлии Навальной. Шестьдесят шесть участников мероприятия искали ответ на вопрос «какой должна быть Россия будущего?», говорится в заявлении организаторов.

В результате собравшиеся «сильные эксперты, экономисты, журналисты, правозащитники и не только» опубликовали несколько своих идей.

В частности на форуме предложили в качестве инструмента для решения экономических проблем вывезти из России весь золотовалютный резерв за границу.

Кроме того, участники сошлись во мнении, что необходимо судить абсолютно всех российских журналистов, в том числе создающих развлекательный контент.

Также собравшиеся предложили создать некие «экспертные советы по видам дискриминации» для «снятия стигмы с ЛГБТК («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+ и других маргинализируемых групп». При этом сами отметили, что такая мера породит «конфликт с текущими нормативами и институциями, возможное неприятие у консервативной части общества».

Еще на форуме предложили лишить всех социальных гарантий и льгот участников СВО.

Изначально «форум Юлии Навальной» был объявлен «секретным», а участвовать в нем смогли только избранные релоканты, что также вызвало конфликты в их среде.

Ранее в Германии заявили о срыве обмена Навального из-за немецкого МИД.