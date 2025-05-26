Эксперт оценил вероятность вооруженного конфликта на Тайване

Директор Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН Федор Войтоловский в интервью «БИЗНЕС Online» оценил вероятность вооруженного конфликта на Тайване. По его мнению, риск, что это случится — невелик.

«Сильно сомневаюсь, что КНР пойдет на решение проблемы Тайваня военным путем. Китайцы умеют ждать — экономически, политически. <...> А с военной точки зрения американцы хотят сохранить возможности для военного доминирования, как они говорят, в Индо-Тихоокеанском регионе. Тайваньский вопрос — это часть этой большой мозаики», — сказал эксперт.

Он добавил, что Вашингтон и Пекин понимают, что риски, связанные с прямым столкновением из-за Тайваня, могут быть неприемлемыми для обеих сторон, поэтому в ближайшие годы стоит ожидать лишь демонстрацию возможностей и взаимное сдерживание.

Как пишет Financial Times, Китай нарастил военную мощь до такой степени, что готов в кратчайшие сроки начать военные операции, в связи с чем угроза для Тайваня увеличилась.

Издание цитирует высокопоставленного тайваньского чиновника, который заявил, что ВВС Китая и ракетные подразделения усовершенствовались до такой степени, что могут «перейти от мирного времени к военным операциям в любое время».

Ранее в Китае обозначили четкий курс на воссоединение с Тайванем.