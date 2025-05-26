В Грузии отреагировали на заявление западных политиков ко Дню независимости

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили счел постыдным совместное заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска по случаю Дня независимости республики. Об этом он заявил в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Постыдное нападение на грузинский народ и государство Грузии в день его национального праздника», — подчеркнул Папуашвили.

До этого лидеры трех европейских стран поздравили Грузию с Днем независимости. Также Мерц, Макрон и Туск осудили действия Тбилиси, якобы направленные против гражданского общества, СМИ и оппонентов. Кроме того, они призвали руководство страны изменить законы, противоречащие европейским нормам.

До этого Папуашвили заявил, что постпредство Евросоюза и посольство Швеции финансируют «создание идеологической базы экстремизма» в Грузии. Так он прокомментировал заявление неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия», назвавшей власти республики «нелегитимными».

Ранее грузинские власти осудили решения Литвы и Эстонии отменить безвиз для дипломатов.