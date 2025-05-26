Украинские спецслужбы организовали массовые репрессии в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Местный житель рассказал каналу, что людей задерживают на улице и увозят без всякого суда и следствия.

«Потом они просто пропадают», — добавил он.

По словам мужчины, в руки украинских спецслужб чаще всего попадают абсолютно случайные люди, поскольку основанием для задержания являются, как правило, доносы. Местный житель уточнил, что власти разыскивают наводчиков, корректировщиков, а также бывших чиновников российских администраций.

По данным канала, репрессии проходят в самом Харькове и в области, в частности, в Купянске. В посте предположили, что очередной «всплеск шпионофобии» может быть связан с наступлением армии РФ.

До этого политолог Александр Дудчак сообщил об открытии второго фронта на Украине. По его словам, у правящей украинской элиты сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба. Эксперт считает, что главная цель этой войны — не территории или государство, а контроль над финансовыми потоками.

Ранее украинский пленный рассказал о принудительной мобилизации без установления личности.