Украинский военнопленный Дмитрий Курков в разговоре с РИА Новости рассказал, как его мобилизовали в одесском Черноморске, даже не установив личность.

По его словам, он встретил сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата) по дороге на работу. При этом у него не было с собой документов, но его мобилизовали насильно.

«Мне дали понять, что либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину», — вспоминает пленный.

При этом мужчину отвезли не в полицейский участок, чтобы хотя бы установить личность, а сразу в военкомат. После этого его отправили на комиссию, которая состоялась «буквально за пять минут». К вечеру Куркова доставили в распределительный пункт и отправили на фронт.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что всех украинских военных, которые оказались в следственных изоляторах Украины, будут перевозить на гауптвахты для прохождения «обучения» и последующей отправки на фронт. Он добавил, что проходить обучение для отправки на фронт также будут и те, кого осудили за военные преступления.

Ранее в Верховной раде Украины рассказали о темпах мобилизации.