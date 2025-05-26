Новые власти Афганистана примут участие во встрече по вопросам безопасности в Москве

СБ: представители новых властей Афганистана посетят форум по безопасности в РФ

Представители нового руководства Афганистана примут участие в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) РФ.

«Впервые в мероприятии примут участие представители новых кабульских властей», — отметили в пресс-службе.

В середине мая делегация Афганистана совершила визит в Россию, где должна была посетить 16-й международный экономический форум «Россия - исламский мир: KazanForum». Позднее вице-премьер по экономическим вопросам временного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар положительно оценил итоги рабочей поездки в Россию.

Накануне стало известно, что Россия в качестве гуманитарной помощи передала расположенному в северной афганской провинции Балх отделению Всемирной продовольственной программы ООН 1280 тонн муки.

Ранее в МИД Афганистана рассказали о борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России).