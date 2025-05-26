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В Верховной раде заговорили об отказе от территорий, находящихся под контролем России

Нардеп Тарасенко призвал отказаться от территорий, находящихся в составе России
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко призвал Киев де-факто отказаться от территорий, которые находятся в составе России, поскольку красными линиями для Украины должны быть не земли, а огромные потери личного состава ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

При этом парламентарий подчеркнул, что с юридической точки зрения утрату территорий признавать не следует. Тарасенко указал, что территории не должны быть красной линией в переговорном процессе.

«Нам нужно первое — сохранить нашу нацию украинскую, потом сохранить территории, которые есть сейчас, и далее развиваться», — сказал Тарасенко.

Депутат призвал «отказаться де-факто, а де-юре не признавать» утрату территорий, поскольку юридически это закреплено в конституции республики.

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что украинские власти готовы уступить подконтрольные России территории Москве, но не хотят признавать их утрату юридически.

Ранее конгрессмен призвал США и союзников вооружать Украину «до зубов».

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