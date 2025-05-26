Посол РФ высказался о высылке российских дипломатов из Молдавии

Высылка сотрудников посольства РФ в Молдавии индуцирована западными странами под угрозой невступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил посол Москвы в Кишиневе Олег Озеров, пишет РИА Новости.

«Этот метод, с моей точки зрения, индуцирован извне. То есть это такие требования к Молдавии со стороны западных партнеров, что если вы не будете жестко себя с РФ вести, то вам дорога в ЕС будет заказана», — сказал дипломат.

По его словам, западные государства постоянно провоцируют Кишинев на то, чтобы он как можно жестче вел себя в отношениях с Москвой. Таким образом они пытаются «перерубить» исторически сложившиеся связи между двумя странами, что Озеров назвал контрпродуктивными действиями. Посол подчеркнул, что путь сотрудничества и готовности слышать друг друга является гораздо более эффективным.

«Сама стилистика — высылать, не разговаривать, заявлять протесты — ни к каким результатам не ведет. Она создает сложности во взаимоотношениях, но больше ничего, тем более позитивного, <...> не приносит», — подчеркнул он.

Как отметил дипломат, сейчас Кишиневу стоило бы присмотреться к тому, что происходит в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Тогда он бы, скорее всего, смог выработать соответствующую нынешней ситуации политику.

В конце марта министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата сразу трех сотрудников посольства РФ. В Кишиневе утверждают, что их деятельность на территории республики противоречила дипломатическому статусу.

Ранее власти РФ выслали трех сотрудников посольства Молдавии.