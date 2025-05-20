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Между Владивостоком и КНДР может начать ходить паром

Посол Мацегора: из Владивостока может начать ходить паром на курорт в КНДР
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Karsten Jung/Shutterstock/FOTODOM

Из Владивостока может начать ходить паром на курорт «Вонсан-Кальма» в КНДР. Об этом заявил «Известиям» посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

«Помимо прямых рейсов между Владивостоком и Вонсаном это может быть и комфортабельный морской паром, который за 10–15 часов доставит туристов из столицы Приморья к центру корейского пляжного отдыха», — рассказал дипломат.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он расположен на полуострове Кальма в КНДР и будет открыт в июне 2025 года.

По данным «Ленты.ру», площадь курортного города составляет 2,5 кв. км, при этом протяженность береговой линии там составляет 5 км. На территории городка расположены 54 отеля, рестораны, спа и развлекательные центры. Преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Любителей экзотики может заинтересовать то, что с него также открывается вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.

Ранее Путин заявил, что Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма.

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