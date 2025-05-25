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Степашин рассказал, как Украина одной из первых начала «выползать» из СССР

Степашин: Украина одной из первых начала процесс выхода из СССР
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Илья Питалев/РИА Новости

Украина стала одной из первых республик, начавших «выползать» из Советского Союза. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр страны Сергей Степашин.

Во время разговора он прокомментировал высказывание помощника президента РФ Антона Кобякова о том, что с юридической точки зрения СССР все еще существует. По этой причине конфликт на Украине можно считать внутренним процессом Советского Союза, сказал чиновник.

«С юридической точки зрения Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из [Советского] Союза», — отметил Степашин.

Он уточнил, что особенно явным этот процесс стал после формирования Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР. По словам бывшего премьер-министра, он хорошо об этом знает, так как в те годы находился «во власти».

21 мая советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что ряд экспертов уверены, что процедура роспуска Советского Союза была нарушена. В связи с этим СССР до сих пор «юридически где-то существует», поэтому украинский конфликт с точки зрения права можно рассматривать как «внутренний кризис».

Ранее в Совете Федерации России высказались о возможности «юридического существования» СССР.

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