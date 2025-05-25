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Ирландский журналист Боуз раскритиковал Эстонию за угрозы в адрес РФ

Журналист Боуз: Эстония угрозами в адрес РФ показывает отсутствие здравомыслия
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Эстонские политики демонстрируют отсутствие здравого смысла, прибегая к угрозам в адрес РФ. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Он прокомментировал слова председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона, который заявил об отсутствии невоенного решения конфликта на Украине и необходимости вооруженного противостояния с РФ. В связи с этим, по мнению депутата, страны — члены Европейского союза (ЕС) должны усилить давление на Москву и попытаться превзойти ее военную мощь.

«Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о «военных решениях» с РФ. То, чего не хватает этим эстонцам, — это здравого смысла и понимания политической реальности, которое они компенсируют развлечениями», — написал журналист.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил уверенность, что угроза для его страны со стороны РФ вырастет после окончания конфликта на Украине. По его мнению, после завершения боевых действий Москва может перераспределить свои военные силы.

Ранее в Эстонии сообщили о готовности отправить военнослужащих страны на Украину.

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