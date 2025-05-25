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Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета нацбезопасности

FT: Трамп резко сократил состав Совета нацбезопасности
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Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп уволил несколько десятков сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ), им дали 30 минут на сбор вещей. Об этом сообщает Financial Times (FT).

При этом часть сотрудников отправили в административные отпуска.

Один из собеседников газеты назвал сложившуюся ситуацию «ликвидацией». Она началась спустя три недели после увольнения президентом Майка Уолтца с поста первого советника по национальной безопасности — высшей должности в Совете нацбезопасности. Временным руководителем консультативного органа стал госсекретарь Марко Рубио.

Отмечается, что шаги в отношении СНБ могут быть связаны с желанием Трампа избавиться от тех, кто не поддерживает его политику и тормозит исполнение указов американского лидера.

24 мая в США заявили о массовых увольнениях в Совете нацбезопасности. По данным CNN, администрация президента отправила в административный отпуск более 100 человек. При этом Reuters рассказало, что в Белом доме планируют сократить число сотрудников в СНБ до 50.

Ранее Трамп пообещал больше не нести демократию «под дулом пистолета».

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