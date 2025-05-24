Орбан отказался платить за миллионную армию Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал намерение Евросоюза профинансировать создание на Украине армии в 1 млн чел.

По словам политика, странам — членам ЕС нужно вкладывать средства в свои собственные ВС, однако европейские лидеры ожидают от Будапешта финансирования ВСУ, которое будет продолжаться много лет и обойдется в миллиарды.

«Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — написал премьер.

Накануне венгерский политик заявил, что Украина является нестабильным государством, поэтому готовность ЕС содержать ее армию численностью в миллион человек создает угрозу безопасности для самого Евросоюза. Он пояснил, что нет никаких гарантий, что в будущем Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении европейских государств. В связи с этим готовность Брюсселя следовать плану Киева по финансированию украинских войск создает «серьезную угрозу европейской безопасности».

Ранее Украина предложила Евросоюзу отдать часть ВВП на ВСУ.