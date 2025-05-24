На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан отказался платить за миллионную армию Украины

Орбан заявил об отказе Венгрии финансировать увеличение армии Украины
close
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X раскритиковал намерение Евросоюза профинансировать создание на Украине армии в 1 млн чел.

По словам политика, странам — членам ЕС нужно вкладывать средства в свои собственные ВС, однако европейские лидеры ожидают от Будапешта финансирования ВСУ, которое будет продолжаться много лет и обойдется в миллиарды.

«Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — написал премьер.

Накануне венгерский политик заявил, что Украина является нестабильным государством, поэтому готовность ЕС содержать ее армию численностью в миллион человек создает угрозу безопасности для самого Евросоюза. Он пояснил, что нет никаких гарантий, что в будущем Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении европейских государств. В связи с этим готовность Брюсселя следовать плану Киева по финансированию украинских войск создает «серьезную угрозу европейской безопасности».

Ранее Украина предложила Евросоюзу отдать часть ВВП на ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами