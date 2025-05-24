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Посол РФ в Британии раскритиковал преемственность антироссийского курса Лондона

Келин: сменяющие друг друга правительства Британии себя ведут безответственно
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что сменяющие друг друга правительства Лондона сохраняют преемственность в антироссийской политике и безоглядной поддержке Украины, демонстрируя «воинственность и безответственность». Его комментарии опубликованы в интервью РИА Новости.

Келин отметил, что за последние годы в стране сменились четыре премьер-министра (Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак, Кир Стармер) и около пяти министров иностранных дел, но подход к России остался неизменным.

«Несмотря на ротацию лиц, курс на конфронтацию с Москвой и бессмысленную поддержку Киева продолжается. Это опасно и дестабилизирует международную обстановку», — сказал посол.

По словам дипломата, такая политика игнорирует долгосрочные последствия.

«Лондон действует импульсивно, не думая о том, как его шаги отразятся на глобальной безопасности», — добавил Келин.

24 мая Келин заявил, что дипломатическая миссия Российской Федерации в Великобритании запросила у властей королевства разъяснения относительно вступающей в силу схемы регистрации иностранного влияния.

Ранее Келин обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Скрипалей.

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