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Дипмиссия России запросила у властей Британии разъяснения по регистрации иновлияния

Келин: дипмиссия РФ запросили у Лондона разъяснения по регистрации иновлияния
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Dylan Martinez/Reuters

Дипломатическая миссия Российской Федерации в Великобритании запросила у властей королевства разъяснения относительно вступающей в силу схемы регистрации иностранного влияния. Об этом сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Лондоне Андрей Келин.

По словам дипломата, в параметрах работы этой схемы много непонятного, российские дипломаты рассчитывают получить ответы на заданные вопросы. При этом дипмиссия оставляет за собой право на ответные меры, добавил Келин.

С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках нее все люди в стране вне зависимости от гражданства будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по согласованию с другими государствами или по их указанию. Первый уровень этой схемы распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй уровень применяется к государствам, которые, по мнению британских властей, представляют риск для национальной безопасности королевства — в частности, к России. Всем лицам в Британии, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с РФ, будет грозить до пяти лет тюремного заключения.

Ранее в Великобритании расширили антироссийский санкционный список на 82 позиции.

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